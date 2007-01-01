Слово редактора
Не успеем оглянуться, как Огненная Обезьяна передаст свои права на управление Огненному Петуху. А учитывая то, что следующий год нам тоже предстоит жить под огненным знаком, на спокойную жизнь рассчитывать не приходится. Астрологи советуют: заранее настройтесь на серьёзный и ответственный лад, не делайте необдуманных и рискованных шагов, не вступайте в конфликты. Петух — известный провокатор и забияка, а ситуаций при которых можно нажить себе «беды на голову» в 2017 году будет предостаточно.
Редакция «Брянской ТЕМЫ» поздравляет своих читателей с Новым годом и Рождеством! Мира и благополучия вам и вашим семьям. И пусть сбудется всё загаданное в новогоднюю полночь!
Главный редактор Наталья Тимченко
Ничто не поражает так, как чудо, — разве только наивность, с которой его принимают на веру.
Марк ТВЕН
Каждое чудо должно найти своё объяснение, иначе оно просто невыносимо.
Карел ЧАПЕК
Я предпочитаю не верить в чудеса, чтобы иметь возможность не скрывать восхищения при виде настоящего волшебства.
Пьер БУРДЬЕ