Слово редактора
Не успеем оглянуться, как Огненная Обезьяна передаст свои права на управление Огненному Петуху. А учитывая то, что следующий год нам тоже предстоит жить под огненным знаком, на спокойную жизнь рассчитывать не приходится. Астрологи советуют: заранее настройтесь на серьёзный и ответственный лад, не делайте необдуманных и рискованных шагов, не вступайте в конфликты. Петух — известный провокатор и забияка, а ситуаций при которых можно нажить себе «беды на голову» в 2017 году будет предостаточно.
Редакция «Брянской ТЕМЫ» поздравляет своих читателей с Новым годом и Рождеством! Мира и благополучия вам и вашим семьям. И пусть сбудется всё загаданное в новогоднюю полночь!
Главный редактор Наталья Тимченко
Что бы вы ни могли сделать или о чем бы вы ни мечтали — приступайте. В дерзости есть гений, и сила, и волшебство. Приступайте немедленно!
Иоганн Вольфганг ГЁТЕ
Волшебные истории — это больше, чем правда: не потому, что они лгут, будто драконы существуют, а потому, что утверждают, что дракона можно победить.
Гилберт ЧЕСТЕРТОН
Ничто не поражает так, как чудо, — разве только наивность, с которой его принимают на веру.
Марк ТВЕН