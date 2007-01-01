Слово редактора

Не успеем оглянуться, как Огненная Обезьяна передаст свои права на управление Огненному Петуху. А учитывая то, что следующий год нам тоже предстоит жить под огненным знаком, на спокойную жизнь рассчитывать не приходится. Астрологи советуют: заранее настройтесь на серьёзный и ответственный лад, не делайте необдуманных и рискованных шагов, не вступайте в конфликты. Петух — известный провокатор и забияка, а ситуаций при которых можно нажить себе «беды на голову» в 2017 году будет предостаточно.

Редакция «Брянской ТЕМЫ» поздравляет своих читателей с Новым годом и Рождеством! Мира и благополучия вам и вашим семьям. И пусть сбудется всё загаданное в новогоднюю полночь!


Главный редактор Наталья Тимченко

Номер 12 (110) Александр Богомаз: «День работника сельского хозяйства мы встречаем с отличными результатами»
Александр Богомаз, Стародубский сыр, Александра Мокроусова
Знай наших! «Мишки коалы», которые заразили вирусом шесть Брянсков
Текст: Александра Савелькина
В начале июля после неудачного выступления российской сборной на Евро.2016 и скандального кутежа с участием футболистов Кокорина и Мамаева талантливые брянские ребята сняли клип «С Павликом пить» — околофутбольную пародию на свежий хит группировки «Ленинград». В первый же день видео прокомментировал Сергей Шнуров, назвав его «новым гимном сборной России». За первую неделю только на официальном канале YouTube видео посмотрели более 2 миллионов человек. Кокорина и Мамаева в клипе сыграли музыканты брянской группы «Мишки коалы», режиссировал проект — солист «Мишек» Иван Красный. Брянский «вирус» ловко ушёл в народ.
Мишки коалы
Знай наших! Юрий Елагин: «Современные дети осваивают мотоциклы в 5 лет!»
Текст: Александра Савелькина
В свои семьдесят лет Юрий Елагин не боится крутых поворотов, сам роет себе ямы и смело идёт в гору. Секрет в том, что Юрий Михайлович — ветеран мотокросса, мастер спорта, чемпион России, а ямы, канавы, спуски и подъёмы — это привычные препятствия на трассе, где наш герой до сих пор гоняет на японском байке. И не один, а в компании своих учеников: брянских ребят в возрасте от 9 до 18 лет. Кстати, для перевоспитания хулиганов у Юрия Елагина есть собственный безотказный метод. Подробности в интервью «Брянской ТЕМЫ».
Юрий Елагин
Дело жизни Мал город. А дорог ли?
Текст: Александра Савелькина
Не секрет, что и американцы, и японцы, и немцы предпочитают жить в малых городах: в них проложены отличные дороги, работают хорошо оснащённые медицинские учреждения и школы, нет многочасовых пробок и почти нет преступности. В России тоже много малых городов, и почти треть из них относится к моногородам. Но поток миграции устремлён в обратную сторону — в региональные центры и столицы. Почему россияне покидают глубинку и что может кардинально изменить ситуацию, попытались выяснить корреспонденты «Брянской ТЕМЫ».
Погар
Партнёры Salon De Provence + Domenico Castello = гармония природы и красоты
Настоящий предновогодний подарок сделала мастерам Salon de Provence и его клиенткам руководитель студии красоты Олеся Коломейцева. Двухдневный мастер-класс от известного итальянского стилиста Domeniсo Castello, чей одноимённый салон в самом сердце Москвы стал культовым местом для всех, кто в красоте ценит, прежде всего, гармонию и естественность.
Salon-de-Provence, Provence
Номер 12 (110) Борис Грибанов: «2016 год — урожайный по всем направлениям!»
Сегодняшний собеседник «Брянской ТЕМЫ» — директор департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов.
Борис Грибанов
Партнёры «Золотой колос» для КФХ «Платон»
Крестьянско-фермерское хозяйство «Платон», расположенное в селе Лемешовка Севского района Брянской области, образовано в 1991 году в соответствии с решением сельской районной администрации. Главой нового хозяйства был назначен Александр Платонович Лобынцев, который занимает этот пост и сегодня. Под его руководством КФХ прошло непростой путь становления и развития, превратившись в эффективное производство, удостоившееся многих престижных наград. Но самой желанной стала высшая награда губернатора Брянской области «Золотой колос», которую Александру Лобынцеву вручил Александр Богомаз на торжественном собрании, посвящённом дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
КФХ «Платон», Александра Мокроусова, Стародубский сыр
Мастер-класс А у нас под новый год… все наоборот!
«Брянская ТЕМА» публикует рейтинг предметов интерьера, материалов и идей для ремонта, которые удивили нас в 2016 году. Обои в ванной комнате, напольная доска в качестве отделки потолка, «живая изгородь» в гостиной — брянские дизайнеры в течение года рассказывали в своих интервью о примерах необычного применения привычных вещей. Подробности — в нашем итоговом обзоре.
Партнёры Моделирующий массаж: стройнеем к Новому году и худеем после сытных праздников!
До наступления Нового года осталась пара недель. И не стоит расстраиваться, если вы заранее не успели позаботиться о коррекции своей фигуры. Даже этого времени вполне достаточно, чтобы привести себя в форму. Хочется влезть в любимое платье или купить в магазине праздничный наряд на размер меньше? Легко! Воспользуйтесь услугой моделирующего массажа, и вы будете неотразимы! А если не смогли влезть в любимое платье после череды праздничных застолий? Тот же моделирующий массаж вам в помощь! О секретах чудодейственного метода рассказывает профессиональный массажист Нина Терёшина.
Нина Терёшина
Партнёры Новые победы и достижения команды Василия Клюенкова
«Есть в селе хозяйство — есть жизнь», — уверен фермер Василий Клюенков. И он делает всё возможное, чтобы жизнь его земляков была обеспеченной и комфортной. На праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ООО «Сельхозник Тимирязевский», которым руководит Василий Васильевич, отмечено как лучшее хозяйство по производству зерна.
Василий Клюенков
Партнёры Экономист Михаил Делягин: «Общество деградирует, и эта деградация открывает новые рынки»
На форуме для первых лиц «Политико-экономический и финансовый прогноз — 2017» с Михаилом Делягиным, организованном Ассоциацией практикующих бизнес-тренеров, экономист рассказал, почему бизнесменам стоит обратить внимание на рынок ремонта, каковы новые потребности людей и как найти выгодную бизнес-нишу в условиях экономической нестабильности.
Михаил Делягин, Бизнес-школа МФЦ
Мысли в тему
Волшебство

  • Когда человеку кажется, что всё идёт наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное.

    Далай-лама

  • Никакое заклинание не устоит против любви. Любовь ведь сама есть высшее волшебство, всякое иное заклятие уступает ей.

    Генрих ГЕЙНЕ

  • Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса.

    Альберт ЭЙНШТЕЙН