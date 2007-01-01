Слово редактора
Не успеем оглянуться, как Огненная Обезьяна передаст свои права на управление Огненному Петуху. А учитывая то, что следующий год нам тоже предстоит жить под огненным знаком, на спокойную жизнь рассчитывать не приходится. Астрологи советуют: заранее настройтесь на серьёзный и ответственный лад, не делайте необдуманных и рискованных шагов, не вступайте в конфликты. Петух — известный провокатор и забияка, а ситуаций при которых можно нажить себе «беды на голову» в 2017 году будет предостаточно.
Редакция «Брянской ТЕМЫ» поздравляет своих читателей с Новым годом и Рождеством! Мира и благополучия вам и вашим семьям. И пусть сбудется всё загаданное в новогоднюю полночь!
Главный редактор Наталья Тимченко
Если душа человека жаждет чуда, сделай ему это чудо. Новая душа будет у него — и новая у тебя.
Александр ГРИН
Каждое чудо должно найти своё объяснение, иначе оно просто невыносимо.
Карел ЧАПЕК
Мужество и настойчивость — волшебный талисман, перед которым трудности и препятствия исчезают как дым.
Джон АДАМС