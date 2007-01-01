Слово редактора
Не успеем оглянуться, как Огненная Обезьяна передаст свои права на управление Огненному Петуху. А учитывая то, что следующий год нам тоже предстоит жить под огненным знаком, на спокойную жизнь рассчитывать не приходится. Астрологи советуют: заранее настройтесь на серьёзный и ответственный лад, не делайте необдуманных и рискованных шагов, не вступайте в конфликты. Петух — известный провокатор и забияка, а ситуаций при которых можно нажить себе «беды на голову» в 2017 году будет предостаточно.
Редакция «Брянской ТЕМЫ» поздравляет своих читателей с Новым годом и Рождеством! Мира и благополучия вам и вашим семьям. И пусть сбудется всё загаданное в новогоднюю полночь!
Главный редактор Наталья Тимченко
Люди так легко забывают, что во всём есть душа, что всё в мире равно. Что волшебство и тайна — часть ваших жизней, а не истории из книжек, забытых в детской, которые перечитывают только ради бегства от жизни.
Чарльз де ЛИНТ
Чудо — это событие, описанное людьми, услышавшими о нём от тех, кто его не видел.
Элберт ХАББАРД
Когда человеку кажется, что всё идёт наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное.
Далай-лама